TIPS. Brad Pitt met een vleugje Knokke, gevoelens op een shirt

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Boeket in een flesje

Het beautydepartement van modehuis Nina Ricci, onder leiding van de nieuwe artistieke leiders Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh, heeft een nieuw parfum aan de collectie toegevoegd. De flacon is kauwgomroze en knipoogt zo naar de snoepjessfeer tijdens het defilé waarin de mode voor dit zomerseizoen werd voorgesteld. Wat ruikt de neus? Toetsen van bergamot en citroen, samen met een peer, dat versmelt met oranjebloesem, neroli essentie en jasmijnnoot. Een bloemenboeket in een flacon, maar dan wel eentje dat een moderne punch krijgt met muskus en ceder. Nina Ricci’s Nina Rose is vanaf 22 te koop in de parfumerie. Voor een flesje eau de toilette van 50 ml betaal je 76,20 euro.

Foto: PALAST-JManigand

3,2,1 beautyroutine

Verzorgingsmerk Nivea heeft een met de Cushions een nieuw middel uit dat drie producten in één bundelt. Die komen samen in een doosje - vergelijk het met een doosje ter grootte van een compact poeder. Met het bijgeleverde sponsje, duw je op een kussentje en krijg je een getinte verzorgende crème met SPF in verwerkt om over je gelaat te deppen. Deze belooft de huid een egale teint, hydratatie en hulp om sporen van veroudering tegen te gaan. Het doosje past in je handtas en je hebt de keuze tussen twee tinten: een lichte en iets donkerder. Te koop in de supermarkt voor 24,99 euro.

Hart op je hoodie

Stoer zijn anno 2020? Volgens Gentenaren Jef Willem en Nicolas Overmeire is dat jezelf kwetsbaar durven opstellen. Daarom hebben ze de handen in elkaar geslagen om een kledinglijn, bestaande uit shirts en hoodies met oversized fit, te lanceren met het woord ‘kwetsbaar’ als statement erop geborduurd met als doel het onbespreekbare bespreekbaar te maken. De helft van de opbrengst gaat naar de technische ondersteuning van de Onbespreekbaar-podcast, de andere helft naar een goed doel dat werkt rond mentale gezondheid en klanten zelf mogen helpen kiezen. Prijs voor een shirt, beschikbaar in zes kleuren: 29,95 euro. Voor een hoodie, te koop in vier verschillende kleuren, betaal je 49,95 euro.

Meer info op www.flaneurshop.be en podtail.com

Brangelina’s ode aan Knokke

Neen, Brad Pitt en Angelina Jolie zijn niet weer samen, maar ze zijn wel nog beiden eigenaar van hun wijndomein Château Miraval. Daarmee hebben ze nu een speciale editie roséwijn gemaakt voor badstad Knokke. Voor de zogenoemde Château Miraval Rosé Knokke werd een gezandstraalde magnumfles ontworpen. Op de bodem is er nog een eyecatcher voorzien: parasolcontouren in combinatie met kubistische, een referentie naar een vakantie bij een strandcabine. Wat je proeft? Frisse, fruitige zuren en een ziltige toets op het einde van de afdronk. Te koop bij Les Caves de Bordeaux en RR Beach zolang de voorraad strekt Voor een anderhalve liter betaal je 48 euro.