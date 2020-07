Dilsen-Stokkem -

Een 16-jarige bromfietser is dinsdagnamiddag voor de politie gevlucht in de Stationsstraat in Dilsen. De scooter met Nederlands kenteken reed richting fietsroutenetwerk. Daar kwam de jongen ten val. Hij nam de benen. Zijn scooter werd getakeld. Later werd de jongen geïdentificeerd en opgepakt. Tegen de jongen zijn pv’s opgesteld. Zijn scooter was niet verzekerd.