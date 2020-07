Kim Kardashian doorbreekt het stilzwijgen over bizar gedrag van echtgenoot Kanye West: “Zijn woorden komen niet overeen met zijn intenties”

Kim Kardashian heeft voor het eerst in het openbaar gesproken over het gedrag van haar echtgenoot Kanye West. De Amerikaanse muzikant domineert dezer dagen de tabloids met zijn omstreden presidentskandidatuur, en liet woensdag opnieuw van zich horen met een reeks bizarre berichten op Twitter.

Kardashian bevestigt nu dat West aan een bipolaire stoornis lijdt. “Wie daaraan lijdt, of een geliefde heeft die een dergelijke stoornis heeft, weet hoe ongelooflijk ingewikkeld en pijnlijk het is om dat te begrijpen”, schrijft Kardashian op haar Instagram-pagina. “Ik heb nog nooit publiekelijk gesproken over welke impact dit heeft op ons gezin, omdat ik erg beschermend ben voor onze kinderen en voor het recht op privacy van Kanye als het gaat om zijn gezondheid. Maar ik vind het nodig vandaag te spreken, om het stigma en het onbegrip over mentale gezondheid aan te pakken.”

LEES OOK. Het gaat niet al te best met Kanye West: “Kim probeerde me op te sluiten omdat ik zeg dat ik mijn dochter heb gered”

Volgens Kardashian is het moeilijk om in te grijpen omdat West geen minderjarige is. “Mensen die niet weten waar het over gaat of er geen ervaring mee hebben, kunnen snel een oordeel vellen en niet begrijpen dat het individu zelf hulp moet willen aanvaarden, hoe hard familie en vrienden ook proberen.”

(Lees verder onder de foto)

LEES OOK. Gaat Kanye West écht voor het presidentschap? Trump zal het graag zien gebeuren (+)

De realityster verdedigde haar echtgenoot ook als “onbegrepen”, met name als het gaat om zijn woorden en daden die “sterke opinies en emoties kunnen oproepen”. “Hij is een briljante maar ingewikkelde persoon die niet alleen constant onder druk staat als artiest én als zwarte man, maar die ook zijn moeder op pijnlijke wijze verloor. De druk en isolatie die daarbij hoort wordt nog vergroot door zijn bipolaire stoornis”, klinkt het. “Zij die dicht bij Kanye staan weten dat zijn hart op de goede plaats zit, en begrijpen dat zijn woorden niet overeenkomen met zijn intenties.”

LEES OOK. Kanye West laat opnieuw van zich horen met reeks bizarre tweets: “Witte suprematie”

Kardashian sloot haar boodschap af met het verzoek aan fans om empathie en medelijden te tonen. Opvallend genoeg ondertekende ze haar bericht ook met de naam ‘Kim Kardashian West’. Daarmee lijkt ze te willen benadrukken dat er van een eventuele scheiding – waarover in de Amerikaanse tabloids al danig gespeculeerd werd – geen sprake is.