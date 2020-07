Wouter Beke: “Voorbije week 19 clusters met nieuwe besmettingen”

Er zijn de afgelopen week in Vlaanderen 19 clusters met nieuwe besmettingen gedetecteerd, waarvan 7 clusters in de provincie Antwerpen. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) woensdag gezegd in het Vlaams Parlement. Nog volgens Beke hebben de lokale besturen draaiboeken gekregen voor de aanpak van lokale uitbraken.

Beke werd in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement woensdag door sp.a-parlementslid Hannes Anaf en Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens geïnterpelleerd over de problemen met de contactopsporing.

De CD&V-minister erkende dat er nog “hiaten” in het systeem zitten, maar herhaalde dat het systeem versneld wordt bijgestuurd om sneller en beter te werken. In afwachting van een volledig vernieuwd platform, dat eind augustus moet klaar zijn, wordt er al ingegrepen.

Zo zullen labo’s en ziekenhuizen testresultaten binnen het uur moeten doorsturen terwijl dat nu tot twee dagen kan duren. Daarnaast zal Sciensano meermaals per dag (in plaats van éénmaal per dag) informatie doorsturen naar de callcenters. Wie een oproep van een contact tracer mist, zal vanaf eind deze week ook zelf kunnen terugbellen. Dat is voorlopig nog niet mogelijk. Contacttracers zullen ook meer mogen doorvragen over de omstandigheden van contacten. Enz...

Om het contactonderzoek verder nog te vergemakkelijken zal aan organisatoren van evenementen volgens Beke ook gevraagd worden om te werken met aanwezigheidslijsten. En de Nationale Veiligheidsraad buigt zich morgen/donderdag volgens de CD&V-minister ook over de piste om in de horeca te werken met verplichte registraties.

Wat de aanpak van de lokale uitbraken en clusters betreft, benadrukt Beke dat de lokale besturen in Vlaanderen draaiboeken hebben gekregen met maatregelen die op lokaal niveau kunnen genomen worden bij plaatselijke uitbraken. Bedoeling is om voor het blussen van de lokale brandhaarden te werken met COVID-19-teams.

“Het COVID-19-team is het zenuwcentrum voor de coördinatie en het management van mogelijke uitbraken. Het organiseert infodoorstroming naar het Vlaamse en interfederale niveau, en staan in voor contact met en toeleiding naar relevante lokale en regionale actoren: huisartsen, politie, artsen in voorzieningen, scholen,...” aldus Beke.

Lokale besturen die zelf al initiatieven nemen en bijvoorbeeld zo’n teams oprichten, gaan volgens Beke dus niet in tegen de Vlaamse of interfederale afspraken, integendeel, ze “volgen wat is afgesproken en wat in de actieplannen staat”.

Volgens Beke zijn er de afgelopen week in Vlaanderen 19 clusters gedetecteerd: 4 in West-Vlaanderen, 1 in Oost-Vlaanderen, 7 in Antwerpen, 5 in Limburg en 2 in Vlaams-Brabant. Beke spreekt van clusters “binnen de joodse, Turkse en Marokkaanse gemeenschap”, maar ook van 3 clusters in de horeca, 2 rond bedrijven, 4 rond familiebijeenkomsten, 2 rond sportactiviteiten en nog een aantal rond familiebubbels.

Tijdens de discussie in de commissie deed N-VA-parlementslid Lorin Parys nog een oproep aan de experten en virologen om te stoppen met voorstellen en maatregelen te communiceren voor ze beslist zijn. Dat zorgt volgens hem enkel voor meer verwarring bij de bevolking. Minister Beke deelt die mening. “Ik ben het ermee eens dat er onvoldoende eenheid van communicatie is. Mensen moeten weten waaraan en waaraf”, aldus Beke.

Volgens de CD&V-minister mag er bijvoorbeeld gerust kritiek zijn op de performantie van de contactopsporing. “Voor mij loopt het ook soms ‘een beke’ traag (met een knipoog naar de sp.a-kritiek van de voorbije weken, red.), maar het heeft geen zin om in de media daarover oorlogen te voeren”.