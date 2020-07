Een 45-jarige Beringenaar heeft een crimineel palmares om U tegen te zeggen. “Een cascade aan feiten”, zo bestempelde het openbaar ministerie in Hasselt zijn strafblad met voornamelijk diefstallen. Woensdag werd hij nog maar eens veroordeeld tot 37 maanden cel.

De man is voornamelijk gekend voor kleinere diefstallen het stelen van fietsen. Deze keer sloeg de veertiger toe in onder meer Hasselt, Heusden-Zolder en Nieuwerkerken. De feiten daten van in 2018 en ...