Het coronavirus neemt geen vakantie: dit zijn de cijfers en regels in het buitenland

Niet alleen in ons land groeit de bezorgdheid om de stijgende coronacijfers, ook in onze buurlanden en (andere) populaire vakantielanden is de trend niet positief. In Spanje en het Verenigd Koninkrijk kwamen er de laatste week meer dan duizend nieuwe besmettingen bij. In Portugal, Griekenland en Italië is dan weer sprake van een daling. Eén ding is echter zonneklaar: het coronavirus neemt geen vakantie!