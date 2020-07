Heel wat oefenwedstrijden met eersteklassers op woensdag. Antwerp kwam als eerste in actie: The Great Old verloor met 1-3 van Roda JC. Later volgen nog KRC Genk-Utrecht, Westerlo-STVV, Club Brugge-Deinze, Standard-Monaco, Winkel-Cercle Brugge en AA Gent-Lyon.