Duidelijkheid op komst over ontslagronde Brussels Airlines

Na het ontwerpakkoord over het reddingsplan voor Brussels Airlines is er bij de luchtvaartmaatschappij nog een dossier dat zijn ontknoping nadert: dat van de afslanking van het personeelsbestand met een kwart. De vakbonden verwachten dat eind deze week of begin volgende week duidelijk zal zijn hoeveel mensen vrijwillig willen opstappen bij de maatschappij en hoeveel naakte ontslagen er zullen vallen.