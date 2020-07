Club Brugge gaat samenwerken met Eleven Sports: “Dichter dan ooit”

Club Brugge gaat de komende vijf seizoenen samenwerken met Eleven Sports rond content. Dat heeft de landskampioen woensdag laten weten.

“Dankzij deze overeenkomst zullen de kijkers van de Eleven Pro League kanalen een inkijk krijgen in de coulissen van ons nieuwe Basecamp in Knokke, maar zullen ze ook verwend worden met reportages en interviews over het dagelijks reilen en zeilen binnen de club”, zegt Club Brugge. “Ook Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert, Philippe Clement en de spelers, zullen geregeld te zien zijn voor de camera’s van Eleven Sports.”

Het eerste initiatief dat Club Brugge samen met Eleven opzet is de live-uitzending van de Brugse Metten op zaterdag 25 juli om 18 uur tegen het Franse Lille OSC. De wedstrijd zal niet alleen gestreamd worden op de Facebookpagina van Club Brugge en die van Eleven Sports, maar zal ook live te zien zijn op Eleven Sports 1.