Een 23-jarige Moldaviër kreeg woensdag van de Hasseltse rechter een celstraf van twee jaar, waarvan een jaar effectief, voor verschillende woninginbraken in Noord-Limburg. Samen met een Roemeense vriend sloeg hij een tentje op in een Pelts natuurgebied.

De Moldaviër zit sinds 26 februari in de gevangenis nadat hij door een jager werd opgemerkt in een Pelts natuurgebied. Daar sliep hij samen met een Roemeense vriend in een tentje. Dat het duo niet zomaar ...