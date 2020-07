Raymond Lambie, bezieler van bezoekerscentrum Lieteberg in Zutendaal, is in de nacht van dinsdag op woensdag onverwacht overleden. De man lag ook aan de basis van het erg succesvolle blotevoetenpad.

Het nieuws over zijn overleden deed woensdag erg snel de ronde en veroorzaakte overal in Zutendaal grote verslagenheid. Raymond Lambie was niet alleen erg actief in de lokale heemkundige kring maar een ...