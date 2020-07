Jonge muzikanten gaan weekje op muziekkamp met harmonie Salvia

Heers - Koninklijke Harmonie Salvia organiseerde vorige week, samen met de gemeente, voor het eerst een muziekkamp voor jonge muzikanten die zin hadden om muziek te maken tijdens de zomervakantie.

“Elk jaar gaan we op concertreis begin juli”, zegt An Christiaens van harmonie Salvia. “Dit jaar moest die geannuleerd worden door de coronacrisis. Om aan onze jeugdige muzikanten toch een alternatief te bieden, hebben we beslist om een weekje muziekkamp in Heers te organiseren. Alle kinderen die muziek spelen, ook kinderen die niet bij onze harmonie zijn, of die interesse hebben in muziek konden aan ons kamp deelnemen. We mochten meer dan vijftig jonge muzikanten verwelkomen.” De deelnemers werden opgesplitst in drie groepen, op drie verschillende locaties. “De kleinsten, kleuters en instappers tot acht jaar, zaten in het buurthuis van Veulen. Zij konden kennis maken met de muziekinstrumenten en samen muziek maken en zingen”, vertelt An. “De tweede groep, beginnende muzikanten die een instrument kunnen bespelen, kregen in zaal De Bammerd de kans om in groep te musiceren onder leiding van dirigente Dana Beckers. De oudste groep, meer gevorderde muzikanten, werd omgevormd tot een miniharmonie in de Herkenrodeschuur in Opheers, onder leiding van onze vaste dirigent Jos Verjans.” Vrijdag konden familie en vrienden het resultaat van een weekje oefenen bewonderen via een livestream op Facebook.

Frank Missotten