‘Oscars van de mode’ krijgen kritiek op nominaties: “Te weinig diversiteit”

Afgelopen maandag maakte de Council of Fashion Designers of America (CFDA) de nominaties bekend voor de aankomende CFDA Fashion Awards, die virtueel plaatsvinden op 14 september. Dat levert de organisatie veel kritiek op, want de zwarte ontwerpers die kans maken op een prijs zijn in de minderheid.

Begin juni kondigde de raad van Amerikaanse modeontwerpers (CFDA ) aan dat ze iets tegen discriminatie op basis van huidskleur moeten doen. Er werd ineens ook een reeks initiatieven aangekondigd om systematisch racisme in de modewereld onmiddellijk een halt toe te roepen. “Je stem laten horen is niet genoeg. We moeten iets doen”, luidde het statement.

Maar een maand later krijgt de raad kritiek over zich heen omdat deze zelf volgens sommigen onvoldoende verwezenlijkt om de problematiek aan te pakken. Aanleiding voor de heisa is de lijst met nominaties die maandag online werd gedeeld. Daarin staan dertig namen uit de modewereld die dit jaar kans maken op een award. Onder meer onze landgenoot Dries Van Noten is in twee categorieën genomineerd. Van alle genomineerden hebben slechts vier ontwerpers een zwarte huidskleur, onder wie Virgil Abloh van Louis Vuitton. Bovendien is geen van hen een vrouw.

Een verrassing, die geen echte verrassing is

“De Oscars van de mode weerspiegelen precies wat de industrie moet veranderen”, schrijft modejournaliste Vanessa Friedman in een opiniestuk in The New York Times. “De genomineerden zijn bijna exact dezelfde ontwerpers die de afgelopen jaren werden genomineerd én wonnen. In een tijd waarin de hele industrie op verschillende manieren onder de loep wordt genomen, is het nomineren van een handvol bekende namen een (foutief) signaal dat het systeem gewoon zo verder kan gaan.”

“Ik zeg niet dat de genomineerden niet getalenteerd zijn of dat ze geen indrukwekkende bedrijven hebben opgebouwd. Ik zeg ook niet dat er geen nieuwe namen zijn genomineerd. Maar ik zeg wel dat je het aantal zwarte ontwerpers op één hand kunt tellen, wat betekent dat ze meer als een toevoeging worden gezien. Dat wijst niet op een echte verschuiving in de branche. Niemand verwachtte dat de prijzen überhaupt zouden plaatsvinden en de aankondiging van de kanshebbers kwam als een verrassing. Stel je voor dat het een échte verrassing was geweest.”