Jef Vermassen naar cassatie in zaak Thomas De Boeck

Advocaat Jef Vermassen trekt naar cassatie tegen het arrest over Thomas De Boeck. De man uit Aalst die zijn vriendin had misbruikt en zwaar verminkt, kreeg daar vorige maand een celstraf van 19 jaar voor. Maar Vermassen heeft deontologische vragen bij het PV dat door een politieman is opgesteld nadat die door de verdachte zou zijn aangereden.