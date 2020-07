Daders brutale home invasion bij bejaard koppel hebben spijt: “Ik schaam me diep”

Hechtel-Eksel -

Roddels in het dorp over een kluis met veel geld zorgden ervoor dat drie mannen uit Hechtel-Eksel binnendrongen bij een bejaard koppel. “Ze hebben me zoveel geslagen dat ik het niet meer kon tellen”, zo zei het 83-jarige slachtoffer. De daders stonden geëmotioneerd voor de rechter en drukten meermaals hun schaamte en spijt uit. Ze riskeren tot vijf jaar cel.