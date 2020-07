Leonidas maakt smeerpasta van bekendste praline

De Belgische chololade- en pralineketen Leonidas heeft een nieuwe uitvoering van de Manon, een praline op basis van witte chocolade, praliné en koffie, aan het gamma toegevoegd. De smaak is nu ook beschikbaar in de vorm van een pot smeerpasta.

Fans van de pralines kunnen ze dezelfde smakencombinatie breed uitsmeren op een boterham of cracker. Voor een potje van 300 gram betaal je 5,70 euro in de winkel, maar de pasta is ook online te koop.

Toch niet zo tuk op de melange van witte chocolade, praliné en koffie, dan zitten er ook andere pasta’s in het gamma op basis van Belgische chocolade. Het gaat om de pure chocoladepasta en den variant met melkchocolade en hazelnoten die verkrijgbaar zijn voor dezelfde prijs.