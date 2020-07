Dit eiland is verkozen tot het mooiste van Europa

Het mooiste eiland van Europa ligt in Griekenland. Niet Mikonos of Kreta kreeg die titel van het bekende reismagazine Travel + Leisure, maar wel het minder bekende Páros. De ingrediënten voor een paradijselijke vakantie - denk wit strand en azuurblauwe zee - zijn alvast aanwezig.

Het Griekse Páros mag zich een jaar lang het mooiste eiland van Europa noemen, zo blijkt uit de meest recente editie van Travel + Leisure’s World’s Best Awards. Elk jaar geeft het reisblad zijn favorieten vrij, gebaseerd op de antwoorden die voortkomen uit een enquête waaraan duizenden reizigers meewerken. Die vakantiegangers beoordelen bestemmingen op basis van het activiteitenaanbod, de bezienswaardigheden, natuurlijke attracties zoals stranden, eten en vriendelijkheid ter plaatse. Het is niet de eerste keer dat Paros tot het beste eiland werd verkozen. In 2018 stond het ook helemaal bovenaan de lijst, maar in 2019 moest het die plek even afstaan aan het andere Griekse eiland Mílos.

Foto: Shutterstock

De troeven van Páros? Prachtige witte zandstranden, een dramatische kustlijn die adembenemende landschappen garandeert, traditionele dorpjes, oude architectuur en heerlijke - bovenal dagverse - schotels met zeevruchten. Bovendien is het zeewater er zo helder, dat je jezelf in de Caraïben waant. Een tripje naar hoofdstad Athene? Met de veerboot sta je er in een paar uur.

Een van de grootste trekpleisters is de Panagia Ekatontapiliani-kerk, gebouwd in de vierde eeuw en bekend als “de kerk met de honderd deuren”. Daarnaast trekken toeristen graag naar het Venetiaanse fort van Naousa. Dat werd in de 15e eeuw door Venetianen gebouwd als fort en een uitkijktoren om het eiland met een totaaloppervlakte van 196,3 vierkante kilometer te bewaken. Als je dan toch aan het wandelen bent, snuif je Griekse geschiedenis op langs de Byzantijnse weg, het oudste pad op het eiland. Actiever sporten? Windsurfers moeten naar Golden Beach, kitesurfers kunnen kun skills bijschaven in Pounda. Achteraf toasten op een geslaagde vakantiedag kan onder meer in Naousa, door het reismagazine als “een van de mooiste haventjes van heel Griekenland” bestempeld.

Foto: Shutterstock

De top 20 Europese eilanden op een rij: