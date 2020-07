Burgemeester Heusden-Zolder overweegt sluiting horeca

Heusden-Zolder -

Strenger controleren, optreden en indien nodig horecazaken sluiten. Met die aanpak probeert burgemeester Mario Borremans de uitbraak van het coronavirus in Heusden-Zolder tegen te houden. Heusden-Zolder zit met 24 nieuwe besmettingen de laatste 7 dagen bij de top in Vlaanderen. Vooral de shishabars in de gemeente worden geviseerd, maar in het weekend moest de politie niet ingrijpen, zegt de burgemeester. Wel faalt de contactopsporing. Van 7 besmettingen weten we dat ze terug te brengen zijn tot een verlovingsfeest. Naar de oorsprong van de andere gevallen, is het raden. Maar van een ingrijpende maatregel, zoals een lokale lockdown, is er in Heusden-Zolder nog geen sprake.