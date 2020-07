Organisatie Olympische Spelen is klaar en duidelijk: een vaccin is fundamenteel om Tokio 2021 te laten doorgaan

Donderdag is het nog precies één jaar voor in Tokio de Olympische Spelen (met twaalf maanden vertraging) van start gaan. Maar dat zal volgens de voorzitter van het organisatiecomité Yoshiro Mori alleen kunnen gebeuren als er tegen dan een vaccin of een geneesmiddel tegen het nieuwe coronavirus op de markt is.

“Het eerste punt is dat er een vaccin of een geneesmiddel ontwikkeld is”, zegt Mori woensdag in een gesprek met het Japanse medium NHK. “Als de situatie blijft zoals het vandaag is, dan zullen we de Spelen niet kunnen organiseren.”

Aan het ergste scenario wil Mori evenwel niet denken. “Ik kan mij niet inbeelden dat de situatie van dit jaar volgend jaar zal verder duren.”

De Spelen van Tokio hadden vrijdag moeten beginnen met de openingsceremonie maar werden in maart door het IOC, in overleg met de Japanse overheid, uitgesteld vanwege de coronacrisis. Het sportevenement staat nu geprogrammeerd van 23 juli tot 8 augustus 2021.

Foto: AP

Tegenkanting

Recente peilingen toonden aan dat, nu het aantal besmettingen in Japan opnieuw stijgt, de interesse en het enthousiasme onder de lokale bevolking voor de Spelen afneemt. In een enquête van het agentschap Kyodo News gaf amper een op de vier ondervraagden aan de Spelen te willen zien doorgaan. Al de rest steunt een nieuw uitstel of een annulatie van ‘s werelds grootste sportafspraak.

Volgens Mori is het geen optie om de Spelen achter gesloten deuren of met een beperkt publiek te organiseren. “Als dat het enige alternatief blijkt te zijn, dan zullen we moeten nadenken over het behoud van de Spelen. Als dit zou gebeuren, dan moeten we rekening houden met een annulatie.”

Dankzij strikte lockdownmaatregelen kon Japan de schade door het coronavirus tot dusver beperkt houden met een 1.000-tal officiële overlijdens en iets minder dan 27.000 besmettingen. Maar sinds korte tijd zit het aantal infecties in Tokio en omgeving, waar zo’n 37 miljoen mensen wonen, stevig in de lift.