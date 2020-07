Epidemioloog Yves Van Laethem preventief in quarantaine: "Vervelende, maar moedige beslissing”

Een opvallende afwezige tijdens de persconferentie over de coronacijfers: de Franstalige Sciensano-epidemioloog Yves Van Laethem zit preventief in quarantaine nadat hij in nauw contact kwam met iemand die besmet bleek met het coronavirus. Dat heeft Boudewijn Catry, die tijdelijk Steven Van Gucht vervangt, gezegd tijdens de persconferentie over de coronacijfers.

Catry herhaalde dat het virus ‘onder ons’ is en dat het gros van de besmettingen uit onze sociale contacten voorkomen. Het is soms akelig dichtbij, “een ongewenste en onzichtbare gast”. Het overkwam zijn collega Yves Van Laethem.

Van Laethem kwam in contact met iemand die besmet bleek met het coronavirus. Van Laethem is niet ziek en testte negatief. “Maar hij heeft zelf beslist om in quarantaine te gaan zodat hij zeker geen anderen besmet. Dat is niet aangenaam, noch voor hemzelf, noch voor ons als collega’s.” Hij prees hem om zijn burger- en verantwoordelijkheidszin. “Het is beter even door de zure appel te bijten in plaats van mensen in je omgeving aan te steken.”

