LA Clippers-pitbull Patrick Beverley verlaat NBA-bubbel in Orlando

De Los Angeles Clippers moeten de voorbereiding op de herstart van het NBA-seizoen zonder guard Patrick Beverley verderzetten. Hij verliet dinsdag de bubbel in Orlando vanwege een “familiale noodzaak”.

Eens het probleem is opgelost, moet Beverley vier dagen in quarantaine voor hij zijn teamgenoten in Disney World weer kan vervoegen. Intussen moet de basisspeler in het team van Doc Rivers ook coronatesten ondergaan.

De Clippers, nummer twee in de Western Conference na de Lakers, zagen afgelopen vrijdag ook al center Montrezl Harrell om persoonlijke redenen de bubbel verlaten.

Het NBA-seizoen herbegint op 30 juli.