Huwelijk tussen Kanye West en Kim Kardashian staat op springen na bizarre tweets: “Witte suprematie”

In een nieuwe reeks bizarre tweets - die inmiddels verwijderd zijn - stelt rapper Kanye West dat hij al een tijd probeert te scheiden van zijn vrouw Kim Kardashian. De aanleiding is het feit dat ze me rapper Meek Mill een ontmoeting had in een hotel om hervormingen van het gevangeniswezen te bespreken. Daarnaast noemde hij zijn schoonmoeder ‘Kris Jung-un’ en beschuldigt hij de twee van witte suprematie.