Nummer één van de wereld Michael van Gerwen gaat zwaar onderuit tijdens World Matchplay darts

De Nederlander Michael van Gerwen is uitgeschakeld op het World Matchplay dartstoernooi (PDC/700.000 pond/775.000 euro) in het Engelse Milton Keynes. De nummer een van de wereld kreeg in de achtste finales een zware 11-4 nederlaag aangesmeerd van de Australiër Simon Whitlock (PDC-16).

Het was de 51-jarige Whitlock die met een gemiddelde van meer dan 107 per drie darts de eerste vijf legs voor zijn rekening nam. Van Gerwen pakte de twee volgende legs en kon zijn achterstand herleiden tot drie legs. Tijdens het verdere verloop van de wedstrijd miste de drievoudige wereldkampioen een pak uitworpen wat zich vertaalde in een zware 11-4 nederlaag. Van Gerwen lukte slechts 16.67% van zijn uitworpen waarbij hij een gemiddelde neerzette van 91.25 per drie darts. Whitlock kwam uit op 98.75 per drie darts en een checkout gemiddelde van 40%.

De Engelsman Michael Smith (PDC-5) kroop dan weer door het oog van de naald. Zijn Oostenrijkse tegenstrever Mensur Suljovic (PDC-12) nam een een 9-7 voorsprong en miste even later de kans om Smith de das om te doen. Smith begon echter aan een remonte en stelde gelijk. Waarna hij uiteindelijk de wedstrijd won met 14-12.

De Schot Gary Anderson (PDC-8), winnaar van het toernooi in 2018, zette de Engelsman James Wade, die zich in 2007 de beste toonde, met 11-8 aan de kant. In de kwartfinale geeft hij Whitlock partij.

In een intens duel tussen de Pool Krzysztof Ratajski (PDC-13) en de Duitser Gabriel Clemens (PDC-40) was het verschil nooit meer dan twee legs en dit in het voordeel van Ratajski. Clemens, die negen 180 maximumworpen noteerde, boog een 9-7 achterstand om in een 10-9 voorsprong maar het was Ratajski die de twee laatste legs op zijn conto schreef voor een 12-10 overwinning. In de kwartfinale wacht de Engelsman Smith.

Uitslagen:

Achtste finales

Michael Smith (Eng/5) - Mensur Suljovic (Oos/12) 14-12

Gary Anderson (Sch/8) - James Wade (Eng/9) 11-8

Simon Whitlock (Aus/16) - Michael van Gerwen (Ned/1)11-4

Krzysztof Ratajski (Pol/13) - Gabriel Clemens (Dui/40) 12-10