Twitter treedt opnieuw op: 7.000 accounts gelinkt aan Qanon-samenzweringstheorie verwijderd

Twitter heeft besloten op te treden tegen samenzweringstheorieën rond het zogenaamde ‘Qanon’. Zo zal de site content, links en tweets die te maken hebben met de extreemrechtse samenzweringstheorie verwijderen. Accounts die tweeten over Qanon zullen geband worden. Ook verwijderde het zo’n 7.000 accounts die gelinkt zijn aan of tweeten over Qanon.