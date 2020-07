Opladen batterij veroorzaakt brand in garage in Bree

Bree - In een garage in de Sint-Jobstraat in Bree is woensdag rond 1 uur brand uitgebroken. De werkbank vatte vuur door een kortsluiting aan de batterijlader. De brandweer waarschuwt voor de risico’s van het onbewaakt opladen van toestellen.

In de garage waren de batterijen van een auto op afstandsbediening aan het opladen. Daar is het fout gegaan, mogelijk door kortstluiting. Een vonk zette de werkbank in brand. De brandweer van Bree kon voorkomen dat de hele garage in vlammen opging. Toch is er aanzienlijke schade. De werkbank is vernield, toestellen zijn onbruikbaar en de rookschade is groot. “Het opladen van toestellen houdt risico’s in. Doe dat niet onbewaakt”, adviseert officier Koen Maes van brandweer Bree.