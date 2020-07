Cijfers blijven stijgen: gemiddeld 184 nieuwe besmettingen per dag: “Alle indicatoren staan op rood”

Sciensano heeft woensdag nieuwe coronacijfers gepubliceerd. Voor de veertiende dag op rij is er sprake van een stijging. Gemiddeld worden er nu 184,3 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd. “Alle indicatoren kleuren rood”, tweet Brecht Devleesschauwer, epidemioloog bij Sciensano.

Tussen 12 en 18 juli is het aantal besmettingen gestegen tot gemiddeld 184 per dag. Dat is een stijging van 89 procent tegenover de zeven dagen ervoor. Dat blijkt woensdag op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. De weekgemiddeldes qua ziekenhuisopnames en overlijdens zijn ook gestegen. Het reproductiegetal bedraagt momenteel 1,1, wat wil zeggen dat de epidemie in kracht toeneemt.

#COVID19BE update 22/7/2020 @sciensano



?? Alle indicatoren kleuren rood



?? Positieve gevallen +89% (weekgem. 98 -> 184)

?? Ziekenhuisopnames +24% (weekgem. 10 -> 12)

?? Overlijdens +82% (weekgem. 1,6 -> 2,9)

?? Reproductiegetal 1,1 — Brecht Devleesschauwer (@brechtdv) July 22, 2020

Later op de dag komt het Crisiscentrum tijdens een persconferentie met meer cijfers en duiding over de evolutie van het coronavirus. In totaal telt België nu 64.258 bevestigde gevallen.

Intussen hebben de verschillende overheden draaiboeken klaar die de burgemeesters kunnen gebruiken om lokale opflakkeringen en uitbraken in hun gemeente in te dijken.In het ergste geval kunnen ze overgaan tot een lokale lockdown.

