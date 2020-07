Bejaard hondje wordt gedumpt bij het afval, nu wacht hem een beter leven

Samen met wat restjes keukenafval belandde de tienjarige Spillo in het vuilnis. Gepropt in een zakje met een gat net groot genoeg voor zijn hoofd, zat hij eenzaam en alleen tussen het afval. Dat verandere gelukkig snel toen een buurtbewoner de jankende hond opmerkte. Spillo was duidelijk gestresseerd en was erg angstig naar mensen toe.

De passant besloot om een dierenhulporganisatie in te schakelen en Animalisti Italiani kwam snel ter plekke om Spillo op te pikken. Emanuela Bignami, woordvoerster van de organisatie, nam de hond in huis en bracht hem naar de dierenarts. Daar ontdekten de vrijwilligers zijn vergevorderde leeftijd en penibele situatie. De hond woog nog maar 4,9 kilogram, minder dan de helft van wat hij in goede gezondheid zou wegen. Intussen kon de hond worden opgevangen en wacht hem een beter leven.

