Opmerkelijk beeld: Lummens zangkoor houdt eerste repetitie met gezichtsscherm

Lummen -

Het Sint-Jankoor van Thiewinkel heeft op de Nationale Feestdag gezongen in de schaduw van de Kapel van de Beukenboom. “Een professionele veiligheidsadviseur heeft ons tips gegeven. Iedereen droeg een speciaal scherm tijdens het zingen. Ons volgende optreden is gepland in het UZ van Leuven en onze 18 leden hopen dat dit ook zal doorgaan”, vertelt koorleider Gerry Dirix.