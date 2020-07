Nog een iconische wedstrijd sneuvelt door corona: voor het eerst in 42-jarig geen Ironman van Hawaï

Voor het eerst sinds de eerste editie in 1978 zal er dit jaar geen Ironman van Hawaï gehouden worden. Ook hier is het coronavirus de boosdoener. Na het EK voetbal en de Olympische Spelen sneuvelt zo al een derde iconische sportwedstrijd. De volgende Ironman van Hawaï zal plaatsvinden in oktober volgend jaar. Ook de Ironman 70.3, het officieuze WK halve afstand dat dit jaar plaats zou vinden in Utah in de VS, wordt dit jaar niet afgewerkt.