Trump beveelt uitsluiting illegale immigranten bij volkstelling

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag opdracht gegeven bij de komende volkstelling illegale immigranten niet mee te tellen voor het bepalen van de vertegenwoordiging in het Congres. De ongekende stap gaat in tegen het al lang geaccepteerde grondwettelijke mandaat om elke tien jaar elke persoon in het land te tellen, als basis voor het bepalen van de vertegenwoordiging in de 435 zetels van het Huis van Afgevaardigden.