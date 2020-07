Onthaalouder Estelle deelt haar passie met dochter Robbin

Voeren - Onthaalouder Estelle Ummels uit Moelingen werkt reeds sinds 2013 als onthaalouder. Ze is aangesloten bij Ferm Kinderopvang. Ze doet opvang voor baby’s en peuters. Sinds juni 2020 werkt ze samen met haar dochter Robbin. De opvang vindt plaats in de gezinswoning.

Estelle vertelt: “Ik doe deze job al jaren met hart en ziel. Ik geniet van het bezig zijn met de kinderen, en van de fijne contacten met ouders.”

Dochter Robbin Seits maakte deze opvang van zeer dichtbij mee. Ook bij haar begon het te kriebelen om te werken met jonge kinderen. Zo ontstond het idee om met haar mama samen te werken. “Ik heb een heel fijne verstandhouding met mijn mama Estelle. Ik hielp nu al geregeld mee in de opvang en dit verliep heel vlot. We hadden nu al de gewoonte om dingen samen te beslissen en te plannen", aldus Robbin.

Door de samenwerking van moeder en dochter kunnen er dagelijks een 14-tal kinderen opgevangen worden. Estelle vertelt hierover: “We hebben heel goed nagedacht over een evenwichtige taakverdeling. We vinden het vooral belangrijk dat de taken zo verdeeld worden, dat er veel aandacht naar de kinderen kan gaan. We kiezen ervoor om de groep kinderen af en toe op te splitsen, zodat er ook gerichte activiteiten per leeftijdsgroep kunnen aangeboden worden.”

www.samenferm.be