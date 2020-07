“Kardashians zeer bezorgd om mentale toestand Kanye West”

De Kardashians, de schoonfamilie van Kanye West (43), zijn “zeer bezorgd” om zijn huidige mentale toestand. Naasten van de Amerikaanse rapper, die een gooi doet naar het presidentschap, zijn ervan overtuigd dat hij professionele hulp nodig heeft voor wat een bipolaire stoornis zou zijn, maar daar wil hij zelf niet van weten, zeggen bronnen tegen entertainmentsite TMZ.

Kanye West, Kim Kardashian en hun dochter North. Foto: Photo News

Volgens de site zijn de Kardashians in alle staten nadat Kanye tijdens zijn eerste campagnebijeenkomst een boekje open deed over zijn privéleven: zo zei hij onder meer dat hij wilde dat Kim Kardashian (39), tijdens de zwangerschap van hun oudste kind North (7), abortus zou plegen. In hun ogen is dit persoonlijke informatie, die zwaar ongepast is om publiekelijk te delen. Tijdens de bijeenkomst zei West dat “zelfs als mijn vrouw na deze speech van me wil scheiden”, hij daar vrede mee zou hebben, dat hij dankbaar was dat ze North ter wereld bracht.

“Ik vermoordde bijna mijn dochter!”

Kanye West kondigde twee weken geleden aan dat hij mee wil doen aan de presidentsverkiezingen. De partij van West wordt BDY genoemd. Die afkorting zou staan voor Birthday Party (Verjaardagspartij of Verjaardagsfeest). Zondag hield hij zijn eerste campagnebijeenkomst in North Charleston in de staat South Carolina.

Tijdens zijn speech was de rapper soms niet te volgen en barstte hij op een gegeven moment in tranen uit, toen hij zei dat zijn vader aandrong op abortus toen Kanye’s moeder zwanger was van hem. Hij schreeuwde ook: “Ik vermoordde bijna mijn dochter! Ik vermoordde bijna mijn dochter!”

