De directie van Wibra België heeft besloten een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie in te dienen. De jarenlange verliezen en de impact van het coronavirus maken “de huidige situatie onhoudbaar”. Wibra telt in ons land 81 winkels en 400 medewerkers. Hoeveel banen sneuvelen en hoeveel winkels dicht moeten, is niet duidelijk.