Geen staatssteun maar een lening van 290 miljoen euro, terug te betalen tegen 2026. Plus 170 miljoen euro vers kapitaal – in cash – van Lufthansa voor zijn Belgische dochter. Met de uitdrukkelijke voorwaarde dat het geld binnen Brussels Airlines blijft. Na meer dan drie maanden onderhandelen zijn de federale regering en Lufthansa het eens geworden over een reddingsplan voor Brussels Airlines.