Macron over Europees relancefonds: “Belangrijkste moment voor de EU sinds de euro”

De Europese deal over het relancefonds van 750 miljard euro, om de zwaar getroffen Europese economieën over de coronacrisis heen te helpen, en de meerjarenbegroting 2021-2027 (1.074 miljard) is het “meest belangrijke moment” sinds de creatie van de euro. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron dinsdagavond gezegd op de Franse televisie.