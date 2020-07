Timothy Castagne pakt met Atalanta volle buit tegen Bologna

Atalanta heeft dinsdag op de 35e speeldag van de Italiaanse Serie A geen steek laten vallen tegen Bologna. Het team van Timothy Castagne won met 1-0 en springt in de stand naar een voorlopige tweede stek.

De partij zat lang op slot. Even na het uur zorgde Muriel (62.) dan toch voor de verlossing, met de 1-0. Atalanta gaf die bonus nadien niet meer uit handen. Castagne speelde de hele wedstrijd.

Atalanta (74 ptn) wipt in de stand over Inter (72 ptn) naar de tweede stek. Het team uit Milaan geeft morgen/woensdag Fiorentina partij. Juventus (80 ptn) voert met nog vier speeldagen te gaan de stand aan en kan de titel ruiken.

Atalanta is in augustus nog aan zet in de kwartfinales van de Champions League. Castagne en co treffen in Lissabon, waar de eindfase van het toernooi op de planning staat, op 12 augustus Paris Saint-Germain. De beslissing valt over een duel.