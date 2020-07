Rust (en blessure?) voor Kim Clijsters, die weer aan de kant blijft op World Team Tennis

Na vijf enkelspelen in zes dagen, aangevuld met enkele dubbelwedstrijden, bouwde Kim Clijsters maandag en dinsdag in het World Team Tennis twee dagen rust in. Omdat de 37-jarige Limburgse snakt naar competitieritme én genoot van vijf opeenvolgende zeges lijkt die break vooral in de richting van een sluimerende blessure te wijzen.