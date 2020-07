Ultimate Tennis Showdown van Patrick Mouratoglou keert terug, met ook vrouwencompetitie

De Ultimate Tennis Showdown (UTS), waarvan de eerste editie 12 juli eindigde met eindwinst van de Italiaan Matteo Berrettini, krijgt een vervolg. Het tennistoernooi met vernieuwend format, georganiseerd in de academie van Patrick Mouratoglou in de buurt van Nice, keert op zaterdag 25 juli al terug. Er zal ook een vrouwencompetitie op de planning staan.

David Goffin werkte de eerste editie af, maar de Luikenaar is nu niet opgenomen in de lijst van acht spelers die de groepsfase tennissen. Aan het ‘UTS2’ nemen de Fransen Richard Gasquet (ATP 50), Benoit Paire (ATP 22) en Corentin Moutet (ATP 75), Spanjaard Feliciano Lopez (ATP 56), Duitser Dustin Brown (ATP 239) en Australiër Alexei Popyrin (ATP 103) deel, die bij het eerste toernooi al van de partij waren. De Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 19) en Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 52) zullen het toernooi ontdekken.

De winnaar van elk van de twee groepen plaatst zich voor de halve finales. Daar krijgen ze het gezelschap van twee andere spelers, die meteen geplaatst zijn. De organisatie zal hun namen nog bekendmaken. De finale is voorzien voor 2 augustus.

Het vrouwentoernooi vindt op 1 en 2 augustus plaats in de vorm van een Final Four. De Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 30), Tunesische Ons Jabeur (WTA 39), Française Alizé Cornet (WTA 59) en Tsjechische Brenda Fruhvirtova kijken mekaar in de ogen. De amper 13-jarige Fruhvirtova won dit jaar het hoog aangeschreven juniorentoernooi Petits As.