De Block na Overlegcomité: “Mondmasker wellicht verplicht op openbare plaatsen”

Op het Overlegcomité zijn enkele verstrengingen voorgesteld. Dat zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) aan VRT.

Op nationaal vlak zou het vooral gaan om een mondmaskerplicht - waarschijnlijk op openbare plaatsen - maar de nadruk ligt op lokale maatregelen, zegt De Block. Er moet volgens haar sterk ingezet worden op het oplossen van de lokale broeihaarden. ‘Een lockdown is de laatste mogelijkheid, je gaat geen stuk van een stad afsluiten als dat niet nodig is. Maar daar zitten we nog niet, we zitten daar nog voor.’

Mensen die terugkomen van een reis, moeten 48 uur op voorhand een ‘passenger location form’ invullen, meldt De Block. Daarop moet u vermelden waar u op reis bent geweest en er moet een contactpersoon op vermeld staan.

Fase vijf, met verdere versoepelingen, zal zeker niet kunnen ingaan volgens de minister. De bevindingen van het Overlegcomité worden meegenomen naar de Nationale Veiligheidsraad van donderdag.