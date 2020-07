Trump claimt onterecht: “We hebben de laagste sterftegraad ter wereld”

Afgelopen weekend gaf de Amerikaanse president Donald Trump een opmerkelijk interview aan Fox-presentator Chris Wallace. Trump beweerde daarin dat de VS het laagste sterftecijfer door het coronavirus ter wereld hebben. Toen de journalist hem tegensprak ontstak hij in een welles-nietesspel en had hij uiteindelijk zijn assistente nodig om zijn gelijk te bewijzen aan de hand van een papiertje dat ze moest gaan halen.