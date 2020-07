Zesvoudig wereldkampioen MotoGP Marc Marquez met succes geopereerd na breuk in bovenarm

De Spaanse zesvoudige wereldkampioen Marc Marquez (Honda) is dinsdag met succes geopereerd, nadat hij zondag bij een stevige crash tijdens de Grote Prijs van Spanje op het circuit van Jerez een breuk in de bovenarm opliep.

Zijn team Honda laat weten dat de piloot 48 uur in observatie zal verblijven in het ziekenhuis van Barcelona. Honda plakte wel nog geen datum op een mogelijke terugkeer van Marquez op de racecircuits.

Marquez, die mikt op een zevende wereldtitel in de MotoGP, kwam tijdens de seizoensopener stevig ten val. Marquez was na een stuurfout in het grind beland en in de race naar achteren gezakt, maar zette een remonte in. Hierbij maakte de regerende wereldkampioen echter opnieuw een stuurfout en ging onderuit. De Spanjaard werd van zijn motor afgeworpen en maakte een harde schuiver.

De GP van Spanje werd gewonnen door de Fransman Fabio Quartararo. De 21-jarige Quartararo, die zijn eerste winst veroverde en Frankrijk het eerste MotoGP-succes sinds 1999 bezorgde, bleef zijn Spaanse teammaat Maverick Viñales voor.

VIDEO. Zesvoudig wereldkampioen MotoGP Marc Marquez loopt breuk in bovenarm op na zware crash