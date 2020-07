Amber Heard getuigt tegen Johnny Depp: “Hij gooide Kate Moss van de trap”

Op het proces van Hollywoodacteur Johnny Depp tegen de Britse tabloidkrant The Sun heeft zijn ex-vrouw Amber Heard voor de tweede dag op rij getuigd. En ze was opnieuw niet echt mals voor de steracteur. Zo beweerde ze dat Depp ooit Kate Moss van de trap heeft geduwd. En ook het ‘poep’-incident kwam ter sprake.

Heard ontkende met klem dat zij haar grote boodschap in bed had gedaan. Dat was haar hondje Boo geweest. Die had haar uitwerpselen achtergelaten tussen de lakens nadat ze had gegeten van de cannabisvoorraad ...