Voor het eerst ‘code rood’ op strand in Blankenberge: zo ging het eraan toe

Blankenberge -

Voor het eerst werden in Blankenberge bepaalde zones strand afgesloten. Door ze als ‘code rood’ te markeren, trokken toeristen al vanuit het stadscentrum naar stukken strand waar er nog voldoende plaats was. Volgens hoofdredder Tom Cocle bewijst het strandplan zijn nut. Dronebeelden tonen dat iedereen mooi in afgescheiden bubbels ligt. “Al doken er nog bepaalde kinderziektes op”, klinkt het.