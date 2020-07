Koninklijke familie bezoekt zwaar getroffen Alkens woon-zorgcentrum Cecilia

Op de nationale feestdag dus geen koninklijk defilé, maar wel een hulde aan de zorgverleners. De koninklijke familie ontmoet er de bewoners en het personeel van het zwaar getroffen woonzorgcentrum Cecilia in Alken. Bijna de helft van alle bewoners werd er besmet met het coronavirus, 17 mensen stierven aan de gevolgen. De Saksen-Coburgs woonden er al een optreden bij van het plaatselijke zangkoor. “Het wordt opnieuw een feest, maar wel met de nodige voorzichtigheid”, klinkt het bij woonzorgcentrum Cecilia.

Het traditionele militaire defilé, het feest in het park en het vuurwerk in Brussel zijn vanwege de coronapandemie natuurlijk afgelast. In de plaats vond er deze voormiddag een korte ceremonie plaats ...