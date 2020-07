Heusden-Zolder vraagt snelle communicatie rond clusteronderzoek

Heusden-Zolder - Burgemeester van Heusden-Zolder Mario Borremans (GOED) dringt aan op een snelle communicatie rond het onderzoek naar de plotse stijging van de coronagevallen in zijn gemeente. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid speurt momenteel onder meer in Heusden-Zolder naar clusters van coronabesmettingen.

In de voorbije zeven dagen zijn er in Heusden-Zolder 22 nieuwe coronagevallen op 33.708 inwoners. Omgerekend naar besmettingen per 100.000 inwoners komt dat op 65 gevallen. Daarnaast is er al zes dagen op rij minstens één nieuw geval. De Limburgse gemeente voldoet daarmee aan twee van de drie criteria van federaal gezondheidsinstituut Sciensano om een clusteronderzoek op te starten. Verder stijgt het aantal besmettingen er al drie dagen op rij.

Het gemeentebestuur van Heusden-Zolder wacht voorlopig op de contacttracing om te zien hoe de besmettingen zijn opgelopen. “We dringen aan op een snelle communicatie zodat we de oorzaken leren kennen”, zegt Borremans, die ontkent dat er in de richting van shishabars moet worden gekeken. “Ik heb telefonisch contact gehad met de contacttracing en zij bevestigen dat absoluut niet. Het is ook niet zozeer dat waar veel volk komt, dat daar een haard is. Het kan ook buiten de gemeente zijn opgelopen.”

Afgelopen zaterdag werd in Heusden-Zolder al een dance-evenement op het marktplein afgelast door het stadsbestuur. Ook de markt werd voor juli en augustus geannuleerd. Bovendien heeft de lokale politie de opdracht gekregen om de controles op te voeren en ook onverwacht zelf te controleren. “De eerste keer bij een onregelmatigheid krijgt men een waarschuwing, de tweede keer een boete en bij een derde keer kunnen we overgaan tot een sluiting. We moeten alleszins de mogelijkheid voorzien om tot een sluiting over te gaan”, besluit Borremans.