Nog een paar dagen en dan gaat in Orlando de WNBA van start. Emma Meesseman en Washington verdedigen hun titel. De sfeer bij de Mystics is opperste best. Dat bewezen onze Belgian Cat en ploeggenote Myisha Hines-Allen. De twee speelden samen Mario Kart, waarbij Hines-Allen een potje leek te winnen. Maar ze was blijkbaar al gestart toen Meesseman er nog niet was en dus nam onze Belgische basketbaltrots wraak.