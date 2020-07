Zutendaal -

In de Noordlaan in Wiemesmeer is maandag rond middernacht een auto tegen een paal beland. Als bij wonder raakte de bestuurster slechts lichtgewond. Ze kon zelf nog uit het wrak geraken. De brandweer Oost-Limburg kwam de brokstukken op de baan tussen Zutendaal en Genk ruimen.