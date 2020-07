Gucci presenteert virtuele modeshow van twaalf uur

Nu het Italiaanse luxelabel Gucci de klassieke modeshow aan zich voorbij laat gaan, pakte creatief directeur Alessandro Michele afgelopen vrijdag op de Milan Fashion Week uit met een speciaal virtueel defilé. Dat zette de creatieve medewerkers van het merk twaalf uur lang (!) in de kijker.

Het afscheid van de modeshow zoals we die kennen, zal Gucci-fans nog lang bijblijven. Alessandro Michele presenteerde zijn nieuwe Epilogue-collectie via een livestream, die in totaal twaalf uur duurde. De kijkers wisten niet wat hen te wachten stond, want meer dan de totale tijd werd in de YouTube-omschrijving niet vermeld.

In afwachting van de ‘show’ kregen de modeliefhebbers een hele reeks beelden te zien. Vooral beelden van wat er zich afspeelt achter de schermen kwamen aan bod. Zo werden ze betrokken bij een de fotoshoot van de resort-campagne, zagen ze hoe lookbookfoto’s tot stand komen en wandelden medewerkers voorbij op het scherm in Palazzo Sacchetti in Rome.

De Gucci resort 2021 werd uiteindelijk voorgesteld door Michel zijn collega-ontwerpers. “De keldingstukken worden gedragen door de mensen die ze hebben gemaakt’, aldus Michele in een persbericht. Zo leerden de kijkers onder andere handtassenontwerper Beatrice Gianni en kinderkledingdesigner Sandrine Delloye kennen.

In totaal werden 76 nieuwe Gucci-looks gepresenteerd, die kenmerkend zijn voor Michele. De lijn bestaat uit bonte kleuren en drukke prints worden naar believen met elkaar gecombineerd. Ook populaire ontwerpen van de voorbije vijf jaar kwamen terug, zoals de stropdasblouse uit zijn eerste collectie. Alle silhouetten knipogen traditiegetrouw naar de seventies.

“Ik bracht uren door met Gucci, van het gekke feest tot de showvoorbereiding. Ik voelde echt dat ik daar was, de gebeurtenissen meemaakte en op een vloedgolf van emoties reed. Deze ‘Epilogue Collection’ luidde een dappere nieuwe wereld in”, schreef modejournaliste Suzy Menkes in Vogue. Bekijk hieronder een samenvatting van het nieuwe defilé.