Voor deze vuile Converse-sneakers betaal je meer dan een nieuw paar zonder vlekken

Als je nieuwe, propere schoenen maar niets vindt, dan heeft merk Converse misschien iets voor jouw in de collectie. Sommige modellen werden extra behandeld om er vuiler uit te zien. Klein prijsverschil: de sneakers met versleten look, kosten 25 euro meer.

De zogenoemde Chuck Taylor All Stars, Basic Wash zien eruit alsof je er een paar citytrips mee hebt doorstaan. De stof, veters en zolen zitten vol vlekken die er maar niet uit lijken te gaan. Voor het paar aftandse sneakers betaal je 90 euro, dat is 25 euro meer dan de propere versie van het schoeisel.

Let wel: deze sneakers zijn nog nooit eerder gedragen. Ze kregen gewoon een speciale washing om er verweerd uit te zien. De schoenen zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen: in extreem vuil wit en dito marineblauw. Liever de hogere modellen van de sneakers? De vuile laag vind je ook terug op high top-versie en de Chuck 70.

Fans met geduld kunnen ook de propere varianten dragen in velden, op het strand en op andere plekken zonder de schoenen te onderhouden. Na een tweetal maanden zou het vuile effect ook in orde moeten zijn...