Boerenbond niet tevreden met beslissingen EU-top: “Dit is een opdoffer voor onze boeren”

De nieuwe Europese meerjarenbegroting is een “opdoffer voor onze boeren”. Dat zegt de Boerenbond dinsdag in een reactie. De beroepsorganisatie voor land- en tuinbouwers klaagt aan dat flink wordt gesnoeid in het budget voor landbouw, hoewel de sector in het kader van de Green Deal tegen ambitieuzere doelstellingen aankijkt. “Dat terwijl ook de impact van de coronacrisis zich hard laat voelen.”